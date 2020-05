Fischerfest wird abgesagt

Brühl.Das Fischerfest des Angelsportvereins Rohrhof war für viele Jahre fester Bestandteil des kulturellen Lebens im Spätsommer auf dem Rohrhof und daher nicht wegzudenken. Dass dies im Jahr 2020 anders sein könnte, daran hatte wohl keiner gedacht, als Ende Januar in der Generalversammlung für die Durchführung dieser Traditionsveranstaltung gestimmt wurde.

Umso mehr bedauert es der Vorstand des Angelsportvereins, wie in einer Pressemitteilung erklärt wird, das 69. Fischerfest in diesem Jahr nach reiflichen Überlegungen absagen zu müssen.

„Auflagen trüben Stimmung“

Zwar endet das Verbot von Großveranstaltungen des Bundes vorläufig am 31. August, also vier Tage vor dem geplanten Beginn des Festwochenendes, jedoch sei die Dynamik der Corona-Pandemie nicht absehbar, heißt es in der Erklärung. „Selbst wenn das Fest kurzfristig genehmigt werden würde, so ließen die behördlichen Auflagen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus ein stimmungsvolles Fischerfest wohl nicht zu“, stellen die Verantwortlichen fest.

Zudem gelte die oberste Priorität des Vereins dem Schutz der Gesundheit von Mitgliedern und Gästen, so dass eine Durchführung nicht zu verantworten wäre, bilanziert der Vereinsvorstand. „Wir bitten die Mitglieder des Angelsportvereins Rohrhof und die Bevölkerung um Verständnis und wünschen allen guten Mut und vor allem Gesundheit in dieser schwierigen Zeit“, schließt Vorsitzender Andreas Bühler die Mitteilung. jd/ras

