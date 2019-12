Flammen durch defekten Kühlschrank

Flammen in der Hildastraße haben zu einem Großeinsatz geführt. © Meyer

Brühl. Ein defekter Kühlschrank ist die Ursache eines Zimmerbrandes in einer Wohnung. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten Polizisten am Montag um etwa 11 Uhr versucht, die Flammen in der Hildastraße mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen - was allerdings nicht gelang.

Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Feuer und baute den Kühlschrank aus. Im Anschluss kontrollierten die Einsatzkräfte den Brandort und lüfteten die Wohnung. Ein Bewohner wurde von den Einsatzkräften zur Sicherheit an den Rettungsdienst übergeben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 30.12.2019