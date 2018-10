„Fly“ ist Überflieger im Parcours

Brühl.Bei herrlichem Herbstwetter mit sommerlichen Temperaturen fanden 38 Mensch-Hund-Teams, darunter einige Stammgäste, den Weg zum Verein der Hundefreunde Rohrhof. Die Teams traten beim Herbstturnier in der Hundesportdisziplin „Rally Obedience“ gegeneinander an.

Viele der Startplätze waren schon nach kurzer Zeit belegt, was den ungebrochenen Zulauf in dieser Trendsportart zeige, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt. Neben drei Teams der Gastgeber maßen Mensch-Hund-Duos aus 14 Vereinen von nah und fern, sowie zwei Teams ohne Vereinszugehörigkeit, ihr Können auf dem Parcours. Gestartet wurde in allen fünf Leistungsklassen, die es in der „Rally Obedience“ gibt, von den „Beginnern“ über die Klassen eins bis drei bis hin zu den „Senioren“. „Die Bezeichnungen gelten aber für die Hunde, nicht für die Herrchen“, scherzte Schriftführer Stefan Walter.

Maximale Punktzahl erreicht

Gleich bei der ersten Vorführung in dem von Wertungsrichterin Sandra Voigt gestellten Parcours, hatte Maren Weber mit „Fly“ die Messlatte ganz nach oben gelegt. Am Ende der Vorführung konnte Voigt nur bestätigen: „Das war eine tolle Leistung, da gibt es nichts zu bemängeln“. Das Team verließ den Parcours mit der maximalen Punktzahl 100. Dazu kam, dass „Fly“ seinem Namen alle Ehre machte und auch die schnellste Zeit hinlegte – eine tolle Leistung, die am Ende in der Klasse „Beginner“ dem Team den Sieg einbrachte.

Die Teams des VdH Rohrhof starteten in den Klassen eins und drei. In der Klasse eins belegte am Ende Saskia Montag mit „Lolle“ den neunten Platz und Stefan Fehrenbacher mit „Balu“ Platz sieben. Der Sieg ging an Suleika Mir Bavandi mit „Kathi“, die ebenfalls 100 Punkte erreichten. In Klasse eins startete auch der einzige jugendliche Teilnehmer, Pascal Görner mit seiner Hündin „Aurelia“. In Klasse zwei siegte mit 100 Punkten Anja Krieger mit „Tara“. Das Siegerteam in Klasse drei schaffte es nicht ganz zur vollen Punktzahl. Mit 97 Zählern stand Petra Zschaler-Orth mit „Nanuk“ ganz oben auf dem Treppchen. Sarah Jakob vom VdH Rohrhof hatte mit „Nash“ einen Podiumsplatz knapp verfehlt und landete am Ende auf Rang vier.

Viele der Teilnehmer lobten die tolle Atmosphäre und Organisation bei der Durchführung des Turniers. Dafür waren viele helfende Hände und Spender für das vom Verein organisierte Kaffe- und Kuchenbuffet notwendig, bei denen sich Stefan Walter, der den ganzen Tag hindurch die Veranstaltung moderierte, am Ende recht herzlich bedankte. Aber auch das Team der Gaststätte um Brenda und Christian Rathmann habe dazu beigetragen, dass sich die Gäste beim VdH wohlfühlten, wie es weiter in der Mitteilung heißt. Nach der Siegerehrung wünschte Stefan Walter allen Sportlern und Gästen eine sichere Fahrt nach Hause. Schließlich hoffe man, die Zweierteams aus Hund und Herrchen auch zum nächsten Turnier im Frühjahr wieder begrüßen zu können.

Mit dem Herbstturnier ist die Hundesportsaison beim VdH Rohrhof aber noch nicht beendet. Da sich die „Rally Obedience“ großer Beliebtheit erfreut und großen Zulauf hat, steht noch ein Obedience-Prüfung am Samstag, 27. Oktober, im Vereinskalender, zu der zahlreiche Teilnehmer erwartet werden. Aber auch am Hundesport interessierte Gäste sind willkommen. zg/cao

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.10.2018