Brühl.Die Abgabefrist für das Anmeldeblatt zum sommerlichen Ferienspaß endetam Montag, 2. Juli. An diesem Tag muss das Formular bis spätestens 12 Uhr ausgefüllt und mit der Unterschrift eines Erziehungsberechtigten versehen, in den Rathausbriefkasten eingeworfen beziehungsweise an der Rathauspforte abgegeben worden sei.

„Anmeldeblätter, die nach diesem Zeitpunkt eingehen, können nur nachrangig Berücksichtigung finden“, erklärt der zuständige Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung, Thomas Weis.

Vorsorglich weist er auch darauf hin, dass das komplette Programmheft auch im Internet unter www.ferienprogramm.bruehl-baden.de heruntergeladen werden kann. Weitere gedruckte Exemplare sind noch an der Rathauspforte erhältlich.