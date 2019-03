„Fortschritt hat die Menschen überholt“

Die Musikkabarettistin Liese-Lotte Lübke gastiert in der Villa Meixner. © Eismann

Brühl.„Kopf in den Sand“ ist der Titel des Programms, mit dem Liese-Lotte Lübke am Donnerstag, 4. April, um 20 Uhr in der Villa Meixner gastiert. Die Ankündigung verspricht Klavierkabarett, freche Denkanstöße und tiefsinnige Texte einer starken, frechen Frau, die ganz genau weiß, was sie will.

Klassisches Politkabarett und Comedy wird das Publikum bei ihr nicht finden, erklärt die Künstlerin selbst. „Ich habe mir meinen ganz eigenen Blick auf die Welt bewahrt – den nach innen nämlich und den, auf die Politik des Privaten“, betont Lübke. Und um genau das sollte es gehen, in Zeiten des Wandels, wie man sie gerade erlebe – darum, dass Bewusstsein dafür zu schärfen, dass nur derjenige, der aufbricht, auch ankommen kann. Der Fortschritt habe die Menschen längst überholt und wenn etwas unvermittelt, ihre kleine Welt erschüttere, reagierten die Menschen wie der Vogel Strauß: Kopf in den Sand! Doch derjenige, der heute den Kopf in den Sand stecke, knirsche morgen mit den Zähnen, ist sich Lübke sicher.

Mitmachen und gewinnen

Für ihren Auftritt in der Villa Meixner verlosen wir 5x2 Karten. Schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff „Vogel Strauß“ an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de. Der Einsendeschluss ist am Montag, 1. April, 12 Uhr. Die eigene Telefonnummer beim Absender nicht vergessen, damit wir Sie informieren können. ras

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.03.2019