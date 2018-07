Anzeige

Foto wird mehrfach transferiert

Schließlich stellt Michael Kurt seine fotorealistischen Bilder in der der Fototransfer-Technik vor. Dabei werden die Motive – zumeist Sportfotografien, aber auch Landschaftsaufnahmen oder eine Libelle – auf das Wesentliche reduziert, die Motive der Bilder werden kopiert und anschließend künstlerisch mit einem Farbauftrag modifiziert. Aus dem ursprünglichen Motiv entsteht ein Acylgemälde, in das dann die veränderte Kopie eingearbeitet wird. Aus den verschiedenen Ebenen komponiert der ehemalige Pädagoge so ganz neue Motive.

Mit diesen drei unterschiedlichen Techniken präsentiert der Künstler aus Otterstadt eindrucksvolle Momentaufnahmen in einer facettenreichen Ausstellung in der Villa Meixner. Es ist übrigens die erste Einzelausstellung des Künstlers, der seit vielen Jahren in Otterstadt lebt und arbeitet.

Die Ausstellungseröffnung, zu der die Bevölkerung bei freiem Eintritt eingeladen ist, findet am Donnerstag, 20. Juli, ab 19 Uhr statt. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Dr. Ralf Göck wird dessen früherer Amtskollege aus Otterstadt, Günther Pfadt, in die Arbeiten Kurts einführen.

Die musikalische Umrahmung dieser Vernissage in der Villa gestalten Musikschüler Klangfabrik. ras

