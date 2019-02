Frankreich erleben

Brühl.Die Verantwortlichen in der Hufeisengemeinde und in Brühls Partnergemeinde Ormesson-sur-Marne im Südwesten von Paris rüsten sich für ein großes Treffen von Freitag, 14. Juni, bis Sonntag, 16. Juni, in der französischen Gemeinde.

Zu diesem Freundschaftsfest mit einem vielseitigen Programm, aber auch mit Möglichkeiten des Miteinanders in den Familien, erwartet die Kleinstadt mit rund 10 000 Einwohnern eine Delegation aus der Kurpfalz. Diese soll sich aus allen Bevölkerungskreisen zusammensetzen, teilt die Gemeinde mit. Derzeit besteht die Möglichkeit, sich für dieses Treffen anzumelden. Die Verwaltung organisiert auch die Busfahrt und vermittelt – falls gewünscht – Quartiere bei den französischen Familien.

Seit 1977 besteht die Partnerschaft zwischen der Hufeisengemeinde und dem französischen Ormesson-sur-Marne. zg

