Französische Chansons

Brühl.Joana, Grande Dame der Liedermacherszene, und Susanne Back, erfolgreiche Sängerin der Musikkabarett-Gruppe „Die Schönen Mannheims“, spielen in klangvoll-harmonischem Tête-à-Tête mit dem Tastenvirtuosen Peter Grabinger am Donnerstag, 23. Januar, 20 Uhr, in der Festhalle einen französischen Abend. Es erklingen große Chansons, kleine Geschichten und viele wunderbare Melodien im poetischen Spannungsbogen von Emotion, Erotik, Melancholie, Revolte, Tristesse, Heiterkeit und Hoffnung.

Die Besucher erwartet ein Abend zum Mitfühlen, Mitdenken, Miterinnern, Mitfreuen. Klassiker sind zu hören von Göttingen bis Paris und Amsterdam, von Novemberballade bis zur kommenden Kirschenzeit, von Brel, Brassens, Barbara, Piaf bis zur jüngeren Chansongeneration von Kaas, Goldman, Sanson, und – ganz aktuell – Zaz. zg

