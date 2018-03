Anzeige

So sexy wie möglich

„Ab in die Küche“, ruft Betty Möltgen ihnen zu, denn dort ist einer der Plätze für Männer bei der „Lady’s Night“. An der Technik, an der Bar und selbstredend so sexy wie möglich auf der Bühne dürfen Herren agieren. Ein Vertreter ihrer Art ist der leicht schusselig wirkende „Bauer Sepp“ alias Tobias Paltz, der eine Traumfrau „mit Holz vor der Hütte“ sucht und wenig später einen Fast-Komplett-Strip bis auf die lange graue Feinripp-Unterhose im Gekreische der Frauen hinlegt. Ein Riesenspaß, bei dem nicht nur Gast Wendy eine Hauptrolle als „O-Puppe“ bekommt. Ihren mehrfach preisgekrönten Zirkus-Schautanz liefert die Aktivengarde noch einmal perfekt ab, lässt Clowns und Pferdchen ebenso tanzen wie den Clown, die Seiltänzerin und die Schlangenfrau. Poledance ist nur was für Männer? I wo. Die Frauen pfeifen und beklatschen „Alex“ (Andrea Dreikluft), die den sportlich-erotischen Tanz an der Stange perfekt beherrscht.

Claudio Glässer hat es nach der Performance nicht etwa schwer, er reißt alle von den Stühlen, lässt quasi „die Puppen tanzen“. Er liefert eine gesungene Rückblende in die Kampagne mit „Westerland“, „Schenk’ mir dein Herz“ und „Hulapalu“. Die Festhalle bebt beim „Miststück“ Céline Bouvier gleich weiter. Fröhlich-frivol und leicht schlüpfrig, aber mit Powerstimme geht Markus Beisel als sein Alter Ego im blinkenden Glitzerfummel an den Start. Traditionell brüllt der Travestiekünstler sein „Brüüüühl“ in den Raum, animiert zum Trinken mit „Prost ihr Eierstöcke“, wartet auf die Antwort „Prost du Ei“, was ja zumindest halb stimme, wie er flachst. Launetechnisch sind alle auf Célines Seite.

Garant für tanzende Menschen

Bauchredner Andreas Knecht und sein Rabe hauen Situationswitzchen raus, dass es kracht. Katharina Lundschien, als weiterer Garant für tanzende und singende Partyfreunde, ist da und die Kollernixen entführen akrobatisch und taktgerecht in die Welt der Revuen und Shows. Langsam, fast schon mit Genuss, geht es in Richtung Finale und es gibt, was die Frauen wollen – Männer auf der Bühne.

„Back to Disco“ fordert das Männerballett der Löwenjäger aus Mannheim, mit dem Sound und den Glitzerklamotten von Grease über Abba bis Boney M. Die voll koordinierten Herren sorgen für fette Tänze auf den Stühlen und um die Tische, sie kommen, wie fast alle Nummern nicht ohne Zugabe von der Bühne. Dann ist er da – der Hauptakteur und gleichzeitig Finalact: „Alessio“. Prickelerotik mit immer mehr nackter Haut ist sein Metier, mit dem er Mädels aus den ersten Reihen auf der Bühne verzückt und alle anderen neidisch macht. Die zücken die Handys und halten drauf, nehmen den knackigen Boy so mit nach Hause. Ein bejubelter Schlusspunkt unter eine gelungene Party, die noch weiterhallt bis in die Morgenstunden.

