Freche Tiere singen Lieder

Brühl.Die „Rohrhöfer Göggel“ freuen sich ganz besonders, Murzarella mit ihrer Music-Puppe-Show bei der Prunksitzung am Samstag, 8. Februar, dem Publikum präsentieren zu können, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Eine Kanalratte, die Heavy Metal röhrt, ein verrückter Kakadu, der herzergreifend Schlager singt und eine kapriziöse Buchhalterin, die in schönstem Klassiktimbre Opernarien schmettert: Sabine Murza alias Murzarella ist Sängerin und Bauchrednerin und lässt ihre Puppen singen. Und das in drei verschiedenen Stimmen und auf exzellentem Niveau.

Karnevalistisches Programm

Die selbstbewussten Puppen genießen ihren Auftritt. Doch auch Murzarellas Welt ist die Bühne und so gibt die unglaublich vielseitige Profisängerin ordentlich Gas als Rockröhre, Popdiva und Chansonette. Ihre Puppen treiben sie zwar an den Rand des Wahnsinns, doch sie lässt sich ihre Show nicht stehlen. Und spätestens, wenn dann alle Stars zusammen ein Lied singen, ob gefiedert, mit Schalke-Schal und angeknabbertem Ohr oder in Abendrobe – dann haben sich alle wieder lieb, verraten die „Göggel“ bereits im Vorfeld.

Die Prunksitzung am Samstag, 8. Februar, die noch viel mehr Attraktionen bietet, beginnt um 19.11 Uhr in der Halle der Schillerschule. Karten kosten im Vorverkauf 14 Euro. Genauso wie die Karten für den für den Rosenmontagsball am 24. Februar, Beginn 20.11 Uhr in der Halle des SV Rohrhof – für 10 Euro gibt es die Karten bei Schreibwaren Ratzefummel. zg

