Fred Fuchs überrascht alle Besucher

Brühl.Da staunten die Kinder beim Rohrhofer Fischerfest nicht schlecht, als ich gestern Nachmittag bei ihnen im Festzelt vorbeigeschaut habe. Matilda und Lukas – beide sind vier Jahre alt – wollten gar nicht mehr aufhören, mit mir zu schmusen. Und auch Marie (2) klammerte sich fest an mein Bein und genoss es, sich mit mir fotografieren zu lassen – sie machte das wirklich wie ein Profi auf dem roten Teppich. Das war ein helles Blitzlichtgewitter um uns herum, so viele Fotos wurden gemacht. Kein Wunder, dass sich das Mädchen so routiniert präsentierte: Als Ketscherin weiß sie, wie man sich auf einem Fest der Angelsportler zu verhalten hat.

Dem fünfjährigen Niklas aus Rheinau schien die Begegnung mit einem haarigen Kinderreporter nicht so ganz geheuer zu sein, doch als ich ihm als kleines Geschenk einen Wasserball übergab, da war das Eis gebrochen. Und er verriet mir sogar, dass er mit dem Papa zum Kindernachmittag beim Rohrhofer Fischerfest gekommen war. Beim Karaokesingen für Kinder mochte er zwar nicht mitmachen, aber der Ballonflugwettbewerb, der machte ihm ganz viel Spaß.

Allerdings war bei der Premiere des Kindernachmittags nicht wirklich viel los. Aber die Aktiven des Rohrhofer Angelsportvereins und ich – wir haben uns ins Zeug gelegt, um den Anwesenden Kindern ein paar schöne Momente im Festzelt zu bieten. Und ich glaube, es ist uns gelungen.

Dass man für den Kontakt mit einem Kinderreporter nie zu alt ist, bewies nicht nur die zehnjährige Carina. Auch viele Erwachsene freuten sich über meinen Besuch. Und das lag nicht daran, dass ich Buntstifte, Malbücher, Gummibärchen, Kühlschrankmagnete, Wasserbälle und andere Kleinigkeiten verteilte. Das zauberte am Ende sogar ein Lächeln ins Gesicht von Marla (2), die extra aus Rimbach gekommen ist.

Info: Weitere Bilder gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 04.09.2018