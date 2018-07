Anzeige

Brühl.Das „American Summer“-Fest des QJC-Power-Sport-Centers lockte bei strahlend schönem Sommerwetter so manchen Liebhaber der drei- und vierrädrigen Gefährten in die Mannheimer Landstraße. Neben einer großen Auswahl an verschiedenen Gerichten und kühlen Getränken kamen natürlich auch die Quad-, Spyder- und Side-by-Side-Fahrzeuge nicht zu kurz.

Vor allem das brandneue Can-Am-Modell Renegade XXC 1000 und die neusten QJC-4P-Umbauten hatten es den Gästen angetan und ließen so manches Herz höher schlagen. Wer die rund 70 ausgestellten Modelle nicht nur bestaunen, sondern selbst mal hinters Steuer wollte, durfte an einer der Probefahrten quer durch Brühl teilnehmen.

„Wir erklären vorher alles genau. Man muss sich anmelden und bekommt einen Helm. Nach einer Einweisung kann es dann auch schon losgehen.“, erklärte Frank de Lara, einer der Tourguides, ohne die keine Probefahrt stattfinden, im Gespräch mit unserer Zeitung. Er selbst steuert seit sieben Jahren die dreirädrigen Can-Am Spyder des kanadischen Herstellers BRP und begleitet und unterstützt die Interessierten beim Ausprobieren bei jeder Veranstaltung mehrmals im Jahr.