Brühl.Einen Einsteigerworkshop für Gesellschaftstänze bietet der TSC Kurpfalz an. Die Teilnehmer lernen Grundschritte und kleine Figurenfolgen in Standardtänzen (Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Quickstep) und lateinamerikanischen Tänze (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive Disco Fox). Der Unterricht findet in kleinen Gruppen statt, so dass individuell auf jedes Paar eingegangen werden kann. Von „jung“ bis „jung geblieben“ – alle Altersgruppen von Ü16 bis Ü90 können den Spaß am Tanzen entdecken.

Los geht’s am Mittwoch 25. April, um 19.15 Uhr. Der einstündige Workshop findet – wie auch bei den vier Folgeterminen – im Mehrzweckraum der Festhalle statt. Der Workshop wird geleitet von unserer lizenzierten Tanzsporttrainerin Inka Mendel-Dagenbach, die auf 25 Jahre Trainertätigkeit für den TSC Kurpfalz zurückblicken kann. Auskünfte gibt’s bei der Geschäftsstelle unter Telefon 06202/4093023 (Anrufbeantworter). Anmeldungen per E-Mail an kontakt@tsc-kurpfalz.de. zg

Info: Weitere Informationen unter www.tsc-kurpfalz.de