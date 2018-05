Anzeige

Jeder der Gottesdienstbesucher hatte das Kärtlein in den Händen, als er weiter betonte, dass die Menschen auf diesen Bildern künftig „mutig nach draußen gehen, denn sie erreichte die Frohe Botschaft.“ So seien noch heute alle Botschafter Christi. Das Lied aus dem katholischen Gesangbuch mit der Nummer 346 unterstrich dieses Wissen: „Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns.“

Offenes Fenster für die Zukunft

Heike Beher, Kirchenälteste der evangelischen Gemeinde in Ketsch, vermittelte ihren Eindruck des Gemäldemittelteiles. „Es gibt ein offenes Fenster, das die Zukunft symbolisiert“, betonte sie und fuhr fort, „wir sind gefragt, wie es mit der Gemeinde Christi weitergeht, denn wenn wir nicht erhalten und ausbauen, was geschieht dann?“ Pfingsten habe für sie genau diese Bedeutung, die jungen Menschen links und rechts des Fensters machten Mut, denn Pfingsten kehre immer wieder. „Seien wir gewiss, da wo der Geist am Werk ist, da wird der Mensch fähig sein, etwas zu tun, wozu er sonst nicht die Kraft hätte.“ Das Lied 346,2 bekräftigte diese Interpretation: „Komm du Geist der Heiligkeit, komm du Geist der Wahrheit.“ Für Pfarrer Erwin Bertsch schließlich gab es Hoffnung durch das Wort „Frieden.“ Denn es gehe darum, dass die Menschen eine Sprache finden müssen, „denn Frieden gibt es nur, wenn alle Völker mitwirken.“

Was für das Große gelte, müsse sich aber auch im Kleinen spiegeln. „Auch wir sprechen mit verschiedenen Sprachen im Alltag, das ist oft die Ursache für Missverständnisse.“ Zu Pfingsten sollten alle die gleiche Sprache sprechen – gerade so wie im Bild oder unter den Menschen um Jesus. „Es braucht ein friedvolles Herz und einen friedvollen Geist“, forderte der Pfarrer und lud ein, die Ökumene zu leben, das Glaubensbekenntnis gemeinsam abzulegen und den Segen der drei Pfarrer zu empfangen. Alle Menschen in der Kirche nahmen dies gerne an und reihten sich in die Schlange ein, um den Geist von Pfingsten in sich fließen zu lassen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.05.2018