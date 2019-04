Früh erlerntes Verhalten prägt späteren Lebensstil

Brühl.Es sind Projekte wie dieses, die in Erinnerung bleiben. Zwar sind die Schmetterlinge, denen die Mädchen und Jungen des Horts der Jahnschule beim Aufwachsen zusahen, schnell in die weite Welt geflogen. Einen bleibenden Eindruck haben sie dennoch hinterlassen. „Wir haben beobachtet, wie sich die unscheinbaren Raupen verpuppen und in wunderbare Falter verwandeln“, erklärt Erzieherin Katharina

...