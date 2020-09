Frühzeitige Einladung

Dass es ein „historischer Moment“ sei, darüber waren sich Bürgermeister Dr. Ralf Göck und Gemeinderat Wolfram Gothe (CDU), der unermüdliche Vorkämpfer für den nördlichen Ortsteil, einig. Zum ersten Mal tagte das Kommunalparlament in einem Rohrhofer Saal – in der Halle des Sportvereins. Das war ja auch mal an der Zeit, immerhin wurden Brühl und Rohrhof bereits 1878 nach jahrzehntelangen Diskussionen als Hufeisengemeinde vereinigt.

Da ging es bei der Kollerinsel schneller, denn dort hatte bereits vor vielen Jahren eine Sitzung des Gemeinderates stattgefunden.

Doch die Wahl des außergewöhnlichen Ortes beim SVR war kein politisches Statement. Es war lediglich der Tatsache geschuldet, dass der Sitzungssaal im Rathaus angesichts der Corona-Vorgaben zu klein und die Festhalle durch die ungewollte Verlängerung der Sanierung geschlossen sind.

Doch Gothe nutzte die Gunst der Stunde und verwies mit euphorischem Schwärmen schon jetzt auf ein besonderes Datum. Denn im Sommer 2026 wolle man den 1050. Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung von „Rorheim“ feiern. Dazu lud Gothe bereits jetzt alle ein.

