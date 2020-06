Füchse durchstöbern immer häufiger Müll im Ort

Brühl.Der bei vielen Naturliebhabern beliebte „Tag der Artenvielfalt“ fand am Wochenende – wegen der Einschränkungen der Corona-Krise – nur in einer eingeschränkten Form statt – dennoch stieß die Aktion in den Wiesen rund um Brühl auf reges Interesse bei den Besuchern. Im Gegensatz zu den Vorjahren hatten die Verantwortlichen diesmal nicht groß für die Aktion geworben und dennoch über ein Dutzend

...