Anzeige

Im Februar 2010 zog das Ehepaar mit seinen Mitarbeitern in die Anton-Langlotz-Straße, wo das Sanitätshaus noch heute zu finden ist. Auf großer Fläche finden Kunden nun alles was das Herz begehrt. Der Laden, die Orthopädiewerkstatt, die Rehawerkstatt, der Bereich Stoma- und Wundversorgung und die Büroräume haben nun ausreichend Platz, auch wenn bereits eine Lagerhalle als Erweiterung angebaut wurde. „Mit der Einrichtung einer Orthopädieschuhtechnik-Werkstatt konnten wir unser Sortiment noch attraktiver machen“, erzählt die Bandagistin.

Mit der Eröffnung einer Filiale in Mannheim-Feudenheim hat sich das Ehepaar in der Rhein-Neckar-Region noch präsenter gemacht. 30 Mitarbeiter, im Innen- und Außendienst, sind mittlerweile für das Sanitätshaus tätig. Auch die Kinder des Ehepaares arbeiten im Betrieb mit. „Bis zur Elternzeit unserer Tochter hatte sie die Leitung im Verkaufsbüro. Unser Sohn leitet die Filiale in Feudenheim“, erzählt die stolze Mutter.

Jubiläumswoche im Juni

In der Woche von Montag, 11. Juni, bis Samstag, 16. Juni, werden verschiedene Aktionen angeboten, wie das Überprüfen von Rollatoren, Ausprobieren von Scootern und Venenmessungen. Auch Vorträge zu Themen wie Krampfadern und Lip- und Lymphödem werden angeboten.

Am Samstag, 16. Juni, ist dann Tag der offenen Tür. Die Werkstätten können besucht werden und ein Rollstuhlparcours wird aufgebaut sein. „Wir wollen für jeden in der Bevölkerung da sein und an diesen Tagen sind auch unsere Außendienstler vor Ort und stehen mit Rat und Tat zur Seite“, erzählt die glückliche Elke Ramer. vas

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 05.06.2018