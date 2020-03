Für die Mitmenschen im Einsatz

Brühl.Schnell kann es passieren, dass Hab und Gut oder sogar das eigene Leben durch Feuer, Hochwasser oder durch einen Unfall plötzlich in Gefahr geraten. Da ist es gut zu wissen, dass man schnell kompetente Hilfe bekommt. In Brühl leisten diese Hilfe seit inzwischen 120 Jahren die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr – an jedem Tag des Jahres rund um die Uhr. Und das machen sie dann auch

...