Brühl.„Kann man das wirklich essen?“ Mehr als einmal wurde diese Frage voller Skepsis an Veronika Kraus während der Wanderung gestellt. Die katholische Frauengemeinschaft Rohrhof hatte die Wildkräuterpädagogin als Referentin für eine Veranstaltung gewinnen können und hatte damit die richtige Wahl getroffen.

Das Motto des Ehepaares Kraus lautet „mit der Natur leben und nicht dagegen“ – das setzt sich für sie auch im behutsamen Umgang mit den Wildkräutern fort. Idealer Ausgangspunkt der Tour war der Parkplatz beim Rohrhofer Friedhof. Nur wenige Schritte bis zur ersten Wiese und die Wildkräuterexpertin konnte aus dem Vollen schöpfen.

Spitzwegerich als Wiesenpflaster

Die große Vielfalt an Kräutern auf relativ kleiner Fläche erstaunte alle Teilnehmerinnen der Wanderung. Ob Spitzwegerich, Beinwell, Giersch oder Vogelmiere – zu jeder Pflanze erfuhren die Damen Neues. So erzählte Kraus, dass der Spitzwegerich ein wahres Wundergewächs ist. Nicht nur bei Husten sei er eine gute Wahl, sondern auch bei Insektenstichen und kleinen Wunden – deshalb ist er auch als „Wiesenpflaster“ bekannt. Der Blütenstand kann in der Küche sogar als Champignonersatz verwendet werden. Beim Gundermann staunten die Frauen nicht schlecht, als die Expertin das Wildkraut als „After Eight der Wiese“ bezeichnete. Ihr Tipp: „Bestreichen Sie die Blätter dünn mit Schokolade und schon haben Sie eine leckere Nascherei“. Bei dieser aus dem Garten bekannten lilafarben blühenden Pflanze gab es auch die größten Heiterkeitsausbrüche, denn beim Geruchstest rochen die Teilnehmerinnen von Pfefferminz bis Ziege alle Nuancen.