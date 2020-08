Für Kultur anmelden

Brühl.Kultur und Corona – das sind zwei Begriffe, die nur schwer unter einen Hut zu bringen sind. Dennoch bemüht sich der Kulturbeauftragte der Gemeinde, Jochen Ungerer, Kunstgenuss mit Einschränkungen möglich zu machen.

Ein Problem ist allerdings die Abstandsregel, die eine genaue Planung und einen Kontakt mit den potenziellen Besuchern erfordert. „Einige Kunden haben Karten für die Spitzklicker und Jörg Knör bei der Geschäftsstelle dieser Zeitung, im Globus Hockenheim, bei ADticket – Mein Ticketportal und HC Projekte erworben“, erklärt Ungerer. Von diesen Kartenverkäufern liegen der Gemeindeverwaltung nun keine Kontaktdaten vor. „Es ist aber wichtig die Kunden zu kontaktieren, da wir durch die Corona-Pandemie gezwungen sind, Einschränkungen bei der geplanten Veranstaltung der Spitzklicker und bei Jörg Knör vorzunehmen“, erklärt der Kulturverantwortliche.

Nur 98 Plätze in der Festhalle

Es stünden laut Vorgabe der Corona-Verordnung nur 98 Plätze in der Festhalle zur Verfügung. „Aus diesem Grund müssten wir wissen, ob die Kartenkäufer auch wirklich zu der Veranstaltung der Spitzklicker am Donnerstag, 1. Oktober, oder Jörg Knör am Donnerstag, 29. Oktober, kommen werden.

Kunden die bei Reservix, auf der Homepage der Gemeinde Brühl oder an der Rathauspforte ihre Karten erworben haben und dabei registriert worden sind, seien bereits persönlich angeschrieben worden.

Nur durch eine namentliche Registrierung bei der Gemeinde sei es möglich, mit dem jeweiligen Ticket die Veranstaltung auch tatsächlich besuchen zu können. „Besucher, deren Namen nicht zuvor bei uns als Veranstalter gemeldet werden, bekommen aus organisatorischen Gründen keinen Zutritt zur Festhalle“, betont Ungerer im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Kunden sollen sich laut Ungerer bei den jeweiligen Verkaufsstellen ihrer Karten oder bei Jochen Ungerer, Telefon 06202/20 03 32 oder per E-Mail an jochen.ungerer@bruehl-baden.de, direkt melden, um die Kontaktdaten aufnehmen zu lassen.

„Wir möchten aber darauf hinweisen, dass die Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie noch jederzeit abgesagt werden kann“, betont Ungerer. ras

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 12.08.2020