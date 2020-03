Für Ladys und Herren

Brühl.Die Karnevalisten der „Kollerkrotten“ bieten in der Fastenzeit einen ordentlichen Nachschlag. Gleich zwei Sitzungen – die eine nur für Herren, die andere nur für Ladys – finden in einer Woche in der Festhalle statt.

Die Herrensitzung startet am Freitag, 13. März, um 20 Uhr unter dem Titel „Mallorca“. Diese Veranstaltung „von Männern für Männer“ findet bereits zum vierten Mal statt.

Als Besonderheit des facettenreichen Programms wird diesmal ein „Mister Herrensitzung“ gesucht. Jede Gruppe ab fünf Personen hat die Möglichkeit, für ihr Team einen Bewerber ins Rennen zu schicken, um die begehrte Trophäe zu erhalten. Es sind noch einige Karten erhältlich.

Zur „Lady’s Night“ laden die „Kollernixen“ am Samstag, 14. März, ab 20 Uhr in die Festhalle ein. Sie werden auch die Eröffnung mit einem Tanz passend zum Thema „La Catrina“ gestalten. Außerdem gibt es einen feurigen spanischen Tanz der Aktivengarde, das Männerballett sowie unterhaltsame Partysongs, bei denen auch Sitzungspräsident Claudio Glässer dabei ist. Zudem erwartet das ausschließlich weibliche Publikum Comedy vom Feinsten – unter anderem mit dem Zauberer Ted Louis – sowie eine Travestieshow und Strippdarbietungen. ras

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 05.03.2020