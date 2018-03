Für mehr Ruhe und Sicherheit

Anzeige

Wenn die ausgewiesene Geschwindigkeitsbegrenzung ohnehin nichts an der aktuellen Situation ändert – was spricht dann dagegen? Die Kosten für die Schilder? Wenn man auch jetzt schon nicht schneller als 30 fahren kann, würde sich ja bis auf diese Schilder nichts ändern – alle könnten zufrieden sein. Nur würde Tempo 50 dann auch offiziell zu dem, was es nach Status quo schon zu sein scheint: ein Risiko. Tempo 30 sorgt nämlich nicht nur für weniger Lärm, sondern erhöht auch die Sicherheit, denn nach etwa 13 Metern steht ein Auto, das mit der Geschwindigkeit unterwegs ist. Mit Tempo 50 hat es da noch nicht abgebremst. Zudem müssten die Extremraser eine höhere Strafe fürchten – das könnte helfen.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.02.2018