Brühl.Fee Badenius ist eine Rarität in der Kabarett- und Kleinkunstlandschaft. Was sie so einzigartig macht, möchte die Liedermacherin am Donnerstag, 21. Februar, ab 20 Uhr in der Festhalle zeigen. „Feederleicht“ heißt ihr aktuelles Programm, das Musik für Ohren, Kopf und Herz bietet.

Badenius lebt im Ruhrgebiet. Sie ist Preisträgerin zahlreicher Kleinkunstpreise und hat bereits in mehreren TV-Formaten mitgewirkt. Die Künstlerin ist deshalb eine Rarität in der Kabarett-und Kleinkunstlandschaft, weil sie auf die üblichen, bewährten Mittel des beißenden Spotts, der verächtlichen Ironie, der lärmenden Aggression verzichtet.

Sie sieht mit dem Herzen, ohne kitschig oder belanglos zu werden, erhebt sich, wo sie kritisch wird, nicht über ihr Publikum und grenzt sich doch freundlich, aber bestimmt ab, wo es nötig ist. Bei Fee Badenius klappt beides, Wort und Musik: Ihr fallen originelle, durchaus außergewöhnliche Texte ein, die sie mit Tonfolgen versieht, deren Abfolge man nicht schon ahnt, bevor sie tatsächlich erklingen. Begleitet werden ihre Lieder von Johannes Still an Piano und Akkordeon, Jochen Reichert am Kontrabass und Christoph Helm am Schlagzeug und Percussion.

Video Lokales Fee Badenius - Feederleicht

Karten für das Konzert in der Festhalle gibt es ab sofort im Vorverkauf für 16 bis 20 Euro an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, und – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – im Kundenforum unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05. zg/ras

Info: Ein Video von Fee Badenius mit „Feederleicht“ gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.12.2018