Anzeige

Brühl.Der Weidweg in Richtung Kollerfähre mausert sich am Tag der Arbeit, am Dienstag, 1. Mai, zur bunten Festmeile. Viele Ausflügler werden den Start in den Wonnemonat nicht nur für Touren durch die Rheinauen nutzen, sondern auch den Vereinen, die dort ihre Feste organisieren, einen Besuch abstatten.

Die Rohrhofer Angler feiern den 1. Mai rund um ihren See beim Weidweg. Ab 10 Uhr wird das rund um die Fischerhütte stattfinden. „Tische und Bänke werden aufgestellt sein und es bleibt nur zu hoffen, dass uns Petrus angenehme Temperaturen beschert und so den Aufenthalt im Freien ermöglicht“, sagt Schriftführer Jürgen Uhrig. Zum Schutz vor zu viel Sonne und Regen sollen entsprechende Vorkehrungen getroffen werden.

Zu diesem Fest sind nicht nur Vereinsmitglieder eingeladen, sondern auch Freunde und Gönner des Vereins seien gerngesehene Gäste. Als Delikatesse sind Zander- und Seelachsfilets im Angebot, die von den Anglern selbst gewürzt, paniert und knusprig herausgebacken werden. Der Angelsportverein Rohrhof weist noch auf den Naturlehrpfad rund um den attraktiven See hin, der sich mit 1,4 Kilometer Länge ausgezeichnet für einen Verdauungsspaziergang eigne. Aufgestellte Schautafeln geben Einblicke in die heimische Flora und Fauna.