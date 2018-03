Anzeige

Brühl/Ketsch.Kein Passspiel, kein Dribbling, kein Konter: Es benötigte lediglich einen sozialen Anstoß, um in der „Einpack-Liga“ mit braunen Papiertüten bewaffnet schnell zu den Besten zu gehören. Jubelnd beschlossen die Juniorinnen der Sportvereinigung (Spvgg) 06 Ketsch den Samstagvormittag im „Real“-Mark, in dem sie gegen eine kleine Spende dabei halfen, den Wocheneinkauf in die Papiertüten wandern zu lassen.

„Voller Körpereinsatz für einen richtig guten Zweck“, berichteten die Mädchen einhellig. Sie hatten sich entschieden, den Service am Kunden einen ganzen Morgen lang anzubieten, um Gelder für Kinder mit Krebs zu sammeln. Ideengeber waren Trainer Murat Topuzoglu und die Betreuer der Mannschaften. „Ich bin mir sicher, dass wir das auch im Dezember noch einmal wiederholen werden“, freute sich Topuzoglu mit den Mädchen. Das „Training“ der besonderen Art war eine willkommene Abwechslung für die jungen Sportlerinnen, die sonst das Grün stürmen und den Ball laufen lassen. So verkauften die fünf bis 18 Jahren alten Fußballerinnen im Kassenbereich auch selbst gebackenen Kuchen. Alles für den guten Zweck, so betonten sie alle, denn nicht jedem Kind geht es physisch so gut wie den Fußballerinnen.

Tag der offenen Tür

Der Erlös ihrer Aktion geht daher an die Deutsche Leukämie-Forschungs-Hilfe für krebskranke Kinder in Mannheim. Außerdem werden das Kinderklinikum Mannheim und Familien krebserkrankter Kinder unterstützt. Die Spielvereinigung initiiert zudem einen Tag der offenen Tür. Dabei werden auf dem Gelände am Waldsportplatz 1, am Samstag, 10. März, ab 10 Uhr die Vereinsaktivitäten vorgestellt. ak