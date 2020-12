Gabenbringer übergibt Überraschungstüten kontaktlos

Brühl.Eine gelungene Überraschung bescherte die Jugendabteilung des FV Brühl ihren Nachwuchskickern, denn sie wurden vor der eigenen Haustür beschert. „Auch beim FV Brühl erfordern besondere Zeiten besondere Maßnahmen und so kam der Weihnachtsmann kurzerhand zu rund 90 Jugendspielern nach Hause und überbrachte kontaktlos eine Tüte voller Leckereien und Geschenke“, berichtet Jugendleiterin Manuela Schubert.

Auch wenn in diesem Jahr alles anders sei, habe sich die blau-schwarze Jugendabteilung nicht durch Corona ausbremsen lassen. „Unsere Unterstützer haben keine Mühe gescheut, den jungen Fußballern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, erklärt Schubert und bedankt sich gemeinsam mit Ömer Kilic, dem sportlichen Leiter des Jugendfußballs beim FVB, bei den Sponsoren dieser Überraschungsaktion. Hubert Mitsch, Heiko Göppinger und Markus Pirron, sowie die engagierten Helfer Viktoria Eberhardt, Bernd Müller und Horst Römer hätten diese besondere Bescherung erst möglich gemacht.

Aktion kommt durchweg gut an

Ein weiteres Dankeschön ging an die Musiker von „The Rocking Tones“, die mit ihrem Lied speziell für den FV Brühl das Video zur Weihnachtsaktion wunderbar untermalen. Denn natürlich wurde die Aktion festgehalten und als Clip ins Internet gestellt.

Die überraschten Jungkicker waren von dieser Art der kontaktlosen Bescherung an der Haustür jedenfalls absolut begeistert, war vielfach zu hören. Immerhin zeigte die Aktion, dass man auch in der trainingsfreien Zeit an sie denkt.

Manuela Schubert und Ömer Kilic dankten in ihrer Weihnachtsbotschaft zur gemeinsamen Aktion außerdem Bernd Müller, Horst Römer und Michael Eisenhauer für ihre wertvollen Dienste als Berater der Jugend, allen Förderern des Jugendfußballs sowie den Spielern und ihren Familien „für die hervorragende Unterstützung und die wunderbare Gemeinschaft“.

Abschließend wünschte die Jugendleitung allen Mitgliedern und Freunden des Vereins ein frohes Fest und einen guten Rutsch. „Bleibt gesund – hoffentlich darf der Ball im neuen Jahr bald wieder rollen“, schloss Schubert. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 16.12.2020