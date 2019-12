Gäste sind von der Landschaft am Rhein fasziniert

Ketsch.Der Weg ist das Ziel: Selten war der berühmte Spruch des chinesischen Philosophen Konfuzius so passend wie für die Veranstaltung, die in der Ketscher Rheinhalle ihren Ausgang nahm. Derjenige, der sich über große Wandergruppen in und um Ketsch, teils schon um 7 Uhr in der Früh, wunderte, erfuhr auf Nachfrage schnell, dass die Kurpfalz-Wanderer zu ihrer 55. Auflage des internationalen

...