Auch das alte Mobiliar wurde der Zeit angepasst, die Beleuchtung umgestaltet und an die ökologischen Vorgaben ausgerichtet. Das Wohlbefinden soll auch mit der Sanierung nun vorangetrieben werden. „Aktuell wird der Bereich der Umkleiden saniert“, sagt Berndt auf Anfrage unserer Zeitung.

Das Fachunternehmen Nergiz sei mit der Entkernung der Umkleidekabinen beauftragt und damit fast fertig. Umkleiden und Schränke wären inzwischen abgerissen, die Decke entfernt und so sei ein Zustand wie im Rohbau erreicht.

Der neue Estrich dort muss noch verlegt und die Technik in der Decke entsprechend verarbeitet werden. Im Anschluss werden die Kabinen und Schränke der Umkleide aufgebaut. „Es wird Kunststoffwände geben und eine Deckenbefestigung“, erklärt Berndt.

Edelstahlbecken fest im Blick

Eine weitere Neuerung bei den Umkleiden betrifft auch den Boden. Es soll ein Kautschukboden verlegt werden und keine Fliesen Weiter wird eine neue Lichttechnik im Hallenbad installiert und der Brandschutz den aktuellen Anforderungen angepasst.

Zufrieden ist der Bäderleiter auch mit der Firma Dollmann, die als Baubegleitung mit Architekten eine sehr gute Arbeit und eine tolle Planung mache. „Wir hoffen, dass alles wie geplant vonstattengeht, denn spätestens Ende September wollen wir wieder aufmachen“, erzählt der optimistisch gestimmte Berndt. In der nächsten freien Saison, ab dem Frühjahr 2019, soll das Foyer saniert werden. „Es wird einen behindertengerechten Bereich und einen Eltern-Kind-Bereich geben“, so Berndt. Auch sei geplant, den Schwimmbereich zu sanieren. Aus dem noch gekachelten Becken soll ein Edelstahlbecken werden. „Das ist aber noch nicht fix. Es wird weiter investiert und wir werden sehen, wann es so weit ist.“

Das Schwimmbecken im Hallenbad ist mit fünf 25-Meter-Bahnen, Startblöcken und einem Hubboden ausgestattet. Ein Hubboden ist ein für Schwimmbäder höhenverstellbarer Beckenboden. Für Schwimmanfänger und Schwimmsportbegeisterte ist das Hallenbad gleichermaßen geeignet.

Und wenn in ein paar Jahren, alle Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind, stehe ein topaktuelles und saniertes Schwimmbad zur Verfügung, das das Vergnügen im Wasser enorm steigern wird, ist Berndt sich.

Samstag, 26.05.2018