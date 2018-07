Anzeige

Brühl.Der Tennisclub hat sich erneut an dem Kooperationsmodell Schule-Verein beteiligt. In der Zeit vom 7. Mai bis einschließlich 24. Juli haben 18 Schüler der 2. Klassen der Jahnschule auf dem Tennisplatz, angeleitet von Trainern der Tennisschule Oliver Markus, fleißig trainiert und viel Vergnügen dabei gehabt, heißt es in einer Mitteilung des Tennisclubs.

Ziel der Kooperation mit der Grundschule sei es nicht nur, mehr Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote in die Schulen zu bringen, sondern durch regelmäßige Sportangebote, die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit der Schüler zu verbessern und die soziale und gesundheitliche Entwicklung der Kinder langfristig und ganzheitlich zu fördern.

„Auch in diesem Jahr konnten wir beobachten, wie motiviert die Kinder waren, wie sie ihr Ballgefühl und ihre Körperbeherrschung verbessern konnten“, heißt es weiter.