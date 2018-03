Anzeige

Brühl.Kaum ist die Fasnacht vorbei, starten die Vorbereitungen für die neue Kampagne. Für seine Garden aller Altersklassen sucht der Carnevalverein „Rohrhöfer Göggel“ weitere Tänzer. Dazu veranstalten die „Göggel“ am morgigen Samstag ein Schnuppertraining für interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

In zwei kurzweiligen Stunden will sich das Trainerteam vorstellen und ein Teil der Garden möchte zeigen, was die „Göggel“ bisher schon tänzerisch drauf haben. Danach soll den Interessierten das Tanztraining mit unterschiedlichen Übungen nähergebracht werden, heißt es in der Einladung.

Das Schnuppertraining findet am morgigen Samstag von 13 bis 15 Uhr in der Sporthalle des SV Rohrhof statt. zg