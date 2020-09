Gas bringt den Auftrieb

Hallo Kinder, habt ihr schon einmal ein Luftschiff gesehen? Wahrscheinlich nur auf einem Bild. Ich habe mich da sofort gefragt, warum es sich eigentlich in die Luft erheben kann. Schließlich ist im Innern doch ein schweres Gerüst, das dem Luftschiff seine stabile Form gibt. Bei den Luftschiffen in Brühl war dieses Gerippe aus Holz, bei den Zeppelinen vom Bodensee aus Aluminium. Damit Luftschiffe abheben, müssen sie insgesamt leichter sein als Luft. Das Geheimnis ist das Gas im Innern des stoffbespannten Gerüsts. Es ist in vielen einzelnen Stoffsäcke im Luftschiff untergebracht. Und dieses spezielle Gas ist sehr viel leichter als die Luft. Es zieht das gesamte Schiff nach oben. Das kennt ihr von gasgefüllten Luftballons, die einen Zettel mit hochziehen. Deren Gummihaut und der Zettel sind auch schwerer als die Luft. Erst wenn der Ballon mit Gas gefüllt wird, steigt er in den Himmel. Und wie wird das Luftschiff gelenkt? Rechts und links am Luftschiff sind Motoren und Propeller, die grob die Richtung vorgeben. Außerdem sitzt hinten am Luftschiff ein Ruder, das – wie bei einem Boot – als Steuer dient.

