Gastgeber holen Jubiläumssieg in die Hufeisengemeinde

Brühl.Nach nunmehr 50 Jahren darf man das AH-Turnier am Jahresanfang in der Sporthalle der Schillerschule bewusst „Tradition“ nennen. Die Alten Herren des FV Brühl dominierten das Turnier nach nur einem verlorenen Spiel am Ende klar, und sicherten sich zum dritten Mal in Folge den Turniersieg. Den Sportverein Rohrhof haben die Brühler von Anfang an in die Schranken gewiesen. Ebenfalls dem

...