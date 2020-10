Gaststätten und Lindenplatz im Blick

Brühl.„Über die aktuell geltenden Regelungen des Landes hinaus gelten in Brühl keine speziellen Corona-Vorgaben“, erklärte Bürgermeister Dr. Ralf Göck auf Nachfrage unserer Zeitung. In der Hufeisengemeinde gebe es derzeit bei fünf aktuellen Fällen (Stand 19. Oktober) keine erkennbaren Bereiche, die wie Fußgängerzonen in den Städten, eine besondere Maskenpflicht auch im Freien erforderlich machen. Der Rathauschef betonte allerdings, dass dies nur eine aktuelle Einschätzung sei, die sich etwa auf besucherstarken Bereichen wie dem Lindenplatz auch schnell ändern könnten.

Gleichzeitig verwies er darauf, dass die Kommunen vom Land angehalten worden seien, die gastronomischen Einrichtungen stärker in Sachen Corona-Vorschriften zu kontrollieren. „Damit wollen wir noch in dieser Woche beginnen“, erklärt Göck. Wichtig sei die Einhaltung, der AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske sowie Lüften und Corona-Warnapp), so Göck. Dazu gehöre auch die Minimierung der Kontakte. ras

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.10.2020