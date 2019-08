Gaststättenlärm erzürnt Anwohner

Brühl.Die Situation rund um die Gaststätte „Zur Sonne“ in der Hildastraße, Ecke Rohrhofer Straße ist vertrackt. Seit Wochen steigt der Ärgerpegel. In einem von 13 Anwohnern unterschriebenen Brief an Bürgermeister Dr. Ralf Göck (liegt unserer Zeitung vor) sprechen Nachbarn von „unerträglichem Lärm bis in die frühen Morgenstunden“. An Ruhe oder gar Schlaf sei kaum noch zu denken.

Die Situation

...