Geben Sie die Schere frei

Hallo Frau Merkel, ich muss Ihnen jetzt doch mal schreiben. Das geht so nicht weiter mit den Corona-Einschränkungen. Soziale Kontakte auf ein absolutes Minimum reduzieren – das funktioniert problemlos.

Beim einen oder anderen Zeitgenossen ist es sogar ein echter Gewinn. Homeoffice macht auch keine Probleme. Einkaufen wie bei „Twelve Monkeys“ – geschenkt, da bin ich sogar besser als Bruce Willis. Aber schauen Sie sich mal meinen Kopf an. Nicht unbedingt den Hinterkopf, denn da haben die Haare schon im vorauseilenden Gehorsam vor Jahren den Dienst quittiert. Mehr so drumherum. Da sehe ich inzwischen aus wie ein Beatle, ein langhaariger Bombenleger, wie man früher sagte, ein linksversiffter Journalist, wie es heute heißt.

Ich wollte mich ja vor Kurzem dringend unter das Messer der Friseurmeisterin meines Vertrauens begeben, doch dann kam von Ihnen das Verbot und ich verpasste um Haaresbreite diesen wichtigen Termin. Und schauen Sie mich heute an.

So langsam kann ich verstehen, warum Denzel „Eli“ Washington, Will „I Am Legend“ Smith oder „Riddick“ Vin Diesel so – sagen wir mal – pflegeleichte Frisuren in ihren Endzeitfilmen bevorzugen und warum Kevin „Waterworld“ Costner eine solche Matte auf dem Kopf hat.

Die Friseure schließen bei Endzeitszenarien wohl allgemein als erste recht schnell ihr Geschäft. Deshalb wohl dem, der dann eine ruckzuck mit dem Trimmer immer wieder selbst gezogene Haartracht sein Eigen nennen darf.

Aber einen Augenblick mal – kann man es nicht allgemein selbst versuchen? Zu Rasierer und Schere greifen? Selbst das spontan ausgewählte „Haare selber schneiden“-Tutorial nennt als „allererste Regel“, man solle es lieber lassen. Einen schlechten Haarschnitt rauswachsen zu lassen, dauere letztlich sehr, sehr lang.

Ja und jetzt, Frau Kanzlerin? Was soll ich machen? Mich erschreckt mein morgendlicher Anblick, wenn ich in den Spiegel schaue durchaus und die Matte – also zumindest die Reste am Rand, Sie wissen schon – die in alle Himmelsrichtungen abstehen, sind nervend. Da sehen Boris aus dem Vereinigten Königreich oder Donald aus den ebensolchen Staaten ja noch besser aus.

Da mag ich in Abwandlung von Don Carlos flehen: „Geben Sie Frisurenfreiheit, Sire!“ Ich will wirklich nicht in wenigen Tagen aussehen wie Sylvester „Rambo“ Stallone. Und eine topfvorgegebene Pagenfrisur – wie es bei Ihnen im untertänigsten Lob und voll Anerkennung heißt – steht nicht wirklich jedem so gut wie Ihnen. Oder cineastisch gesagt: Bitte an „The Day after Tomorrow“ denken. Da wollen wir wieder schnieke aussehen. Also bitte, Frau Merkel: Geben Sie die Schere frei!

Ach, übrigens: Meine Grundschullehrerin fügte in Momenten wie diesen immer an: „Achtung, das Ironie-Lämpel blinkt“. Und wenn ich mich recht erinnere, hatte wir damals auch richtige Matten auf dem Kopf – ich damals – tempi passati – auch hintenrum übrigens, das war also doch nicht angeboren.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 15.04.2020