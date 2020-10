Gebühren werden realitätsnäher errechnet

Brühl.Die Gebühren für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte in der Hufeisengemeinde wurden vom Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung genauer erfasst. Erst vor vier Jahren war die Satzung für die Benutzung von solchen Unterkünften in einer grundlegend überarbeiteten Form beschlossen worden. Und doch fand sich dieser Punkt nun einmal mehr auf der Tagesordnung. So musste nun noch einmal eine aktualisierte Fassung vom Gemeinderat verabschiedet werden. Dabei ging es bei den nun vorgelegten Anpassungen vor allem um die jeweilige Gebührenhöhe. Aber auch eine neue Regelung für entsprechende Ordnungswidrigkeiten wurde in die Satzung eingefügt.

Bisher, so hatte eine Durchsicht durch die Gemeindeprüfanstalt gezeigt, diene als Grundlage für die Kostenermittlung ein Pauschalwert plus Zuschlägen. In Zukunft soll für die Gebührenkalkulation, erklärte Bürgermeister Dr. Ralf Göck in der Ratssitzung, die Kosten der vorangegangenen drei Jahre für mindestens drei Wohngebäude, die der Unterbringung dienen, als Gebührenmaßstab zugrunde gelegt werden. Damit will man die tatsächlich entstandenen Kosten erfassen und eine transparente Gebührenordnung umsetzen.

Eine Sicht, die von den vier Fraktionen im Gemeinderat in der jüngsten Sitzung einhellig geteilt wurde, so dass der Satzungsänderung letztlich ohne Gegenstimme zugestimmt wurde. ske

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.10.2020