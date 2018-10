Gedanken zum täglichen Brot

Brühl.Seit 2014 beschäftigt sich das Grüner-Gockel-Team der evangelischen Kirchengemeinde mit Themen, die die Schöpfung betreffen. Neben der meist unsichtbaren Tätigkeit, die während des gesamten Jahres viel Zeit der Ehrenamtlichen benötigt, kommt in Gottesdiensten etwas von der grundlegenden Motivation dieser Arbeit zum Ausdruck.

Diesmal hat sich das Team vorgenommen, eine der Mittwochsandachten zu gestalten. Dabei stellt es unsere Ernährung in den Mittelpunkt. Immer wieder wird für bestimmte Ernährungsformen und Diäten geworben. Restaurants bieten Speisen in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen an. Gleichzeitig weiß man, dass viele Menschen auf der Welt nicht genug zu essen haben, was zu Gebeten und Hilfsaktionen animiert.

Die Abendandacht soll dazu anregen, sich mit der eigenen Ernährung auseinanderzusetzen, und deutet Lösungswege an. Ein etwa 20-minütiger Filmausschnitt gibt neben Einblicken in die Produktion der Lebensmittel reichlich Anlass zum Nachdenken und Grund zur Hoffnung. Die Andacht findet am Mittwoch, 24. Oktober, um 19 Uhr in der evangelischen Kirche statt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.10.2018