Gedenken an Verstorbene

Brühl.Einen Gedenkwortgottesdienstes für einen geliebten Verstorbenen bietet die katholische Kirchengemeinde. Sie will damit all jene ansprechen, die jemanden durch den Tod verloren haben, der ihnen nahegestanden hat. „Sie müssen ohne ihren lieben Verstorbenen lernen zu leben“, heißt es seitens der Kirchengemeinde.

Dabei sei es unerheblich, wie lange der Verlust inzwischen zurückliegt, egal, ob ein paar Tage, Monate oder sogar Jahre. Es sei auch egal welcher Konfession oder Nationalität die Betroffenen angehört, die Seelsorger laden ein zu einem Zeichen ihrer Anteilnahme und ihres Mitgefühls, das die Menschen, die der Verlust plagt, bestärken soll und ihnen auch neue Hoffnung schenken will. Dazu wird auch ein GedenkwortGottesdienstes für einen geliebten Verstorbenen am Donnerstag, 10. Dezember, um 18 Uhr in der katholischen Schutzengelkirche angeboten. zg/ras

Info: Für Menschen, die einen Fahrdienst benötigen, steht Familie Sessler, Telefon 06202/7 36 68, zur Verfügung.

