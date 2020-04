Gefahr der kleinen Zahlen

Ja, es lebt sich sicher in Brühl. Das zeigen manche statistischen Werte der Polizei. Beispielsweise die geringe Zahl an Wohnungseinbrüchen, denn in diesem Bereich wird kaum eine Dunkelziffer vorliegen. Und ein Rückgang auf ein Sechstel in diesem Sektor ist ein stolzer Erfolg.

Doch insgesamt ist eine Kriminalstatistik für den Ort nicht ganz so aussagekräftig, wie man es meinen könnte. Ein Beispiel sind die Werte bei den Ladendiebstählen. Die sanken laut Zahlenwerk innerhalb von zwei Jahren von 59 Vorfällen auf nur noch 25. Da könnte man meinen, dass Maßnahmen in den Supermärkten gegriffen haben. Doch leider sind die geringen Fallzahlen in Brühl da schnell beeinflussbar – ein Ladendetektiv, der seine Arbeit weniger akribisch macht, kann deren Anzahl nach unten drücken und eine nur scheinbare Verbesserung herbeiführen. Denn laut Handelsverband Deutschland herrscht in diesem Bereich auch noch eine Dunkelziffer von 98 Prozent. Werden da durch einen engagierten Detektiv wieder mehr Täter geschnappt, kann die Kriminalstatistik insgesamt ruckzuck wieder in die Höhe schnellen. Und schon nimmt die Zahl der Straftaten wieder zu. Das räumt auch Polizeirat Elmar Hörscher ein, wenn er bei der Zunahme der Rauschgiftdelikte um immerhin fast ein Viertel feststellt: „Das zeigt im besten Fall, dass eines unserer Streifenteams in Brühl besonders fleißig war.“ Das ist die Gefahr der kleinen, sehr detaillierten Zahlen.

Eines zeigt die vorgelegte Statistik allerdings ganz klar: Das von vielen Menschen subjektiv empfundene allgemeine Unsicherheitsgefühl wird durch die Erkenntnisse der Polizei insgesamt objektiv widerlegt.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.04.2020