Gefühle erkennen

Brühl.„Emotionale Intelligenz und Empathie, also die Fähigkeit, Gedanken und Gefühle zu erkennen zu empfinden“, zeige sich schon bei Ratten im Labor, führte Peter Kruse mit Ergebnissen naturwissenschaftlicher Forschungen in seinen Vortrag ein, den die Aktion 60plus organisierte. Wird eine von einem Laserblitz getroffen, fällt auch die Nachbarin in Schockstarre, wenn sie dasselbe schon einmal mitgemacht hat. Das Mitgefühl wird durch „Spiegelneuronen“ ausgelöst, die das Gehirn zum Mitschwingen bringen. Entsprechend, so Kruse, erklärt die Vielfalt ihrer Erlebnisse, warum ältere Menschen einfühlsamer sind als jüngere.

„Empathie hat aber auch eine dunkle Seite“, führte Kruse am Beispiel einer Befragung aus. Den Senioren zeigte er das weltbekannte, ergreifende Bild eines Vaters mit einem ertrunkenen Kind am Meeresufer. Auf einem Bogen kreuzten sie an, ob sie traurig, wütend, hilflos oder unzufrieden auf das Geschehen reagieren. Die Bewertungen ergaben Höchstpunkte. Ihnen stellte Kruse Werte gegenüber, die ein Pegida-Anhänger angekreuzt hatte: unterdurchschnittlich traurig und unzufrieden, aber überhaupt nicht hilflos. Seine Kommentare: „Ich fühle mich nicht nahe bei den Opfern. Die Leute sind selbst schuld für ihr Schicksal.“ „Was erklären wir einem solchen Menschen, wenn wir mit ihm sprechen?“, war die Schlussfrage, die Kruse stellte. Er zog vor, auf Gefühle einzugehen: „So wie Donald Trump sich höchst empathisch in sein Wählerklientel versenkt und ihre Spiegelneuronen zum Schwingen bringt.“ sr

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.03.2020