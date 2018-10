Die Gedenktafel beim Rathaus erinnert an die Familie Rhein. © Gemeinde

Brühl.Mit einer ökumenischen Andacht in der evangelischen Kirche und einer Gedenkstunde beim Rathaus, wo seit 1998 eine Tafel an die Brühler Opfer erinnert, wird in der Hufeisengemeinde der 80. Jahrestag der Reichspogromnacht begangen. Erhältlich ist auch wieder die vor fünf Jahren herausgegebene Schrift, in der unter dem Titel „Gegen das Vergessen“ beispielsweise die Geschichte der Familie Rhein erzählt wird, die gegenüber dem Rathaus ihr Lebensmittelgeschäft hatte.

Die Öffentlichkeit ist sowohl zur Andacht, die Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch mit Konfirmanden in der evangelischen Kirche durchführt und die vom katholischen Pfarrer Erwin Bertsch mitgestaltet wird, als auch zu der Gedenkveranstaltung eingeladen.

Beginn ist am Freitag, 9. November, um 17.30 Uhr, die anschließende Gedenkveranstaltung beginnt gegen 18 Uhr vor dem Rathaus. Beides wird vom evangelischen Bläserkreis musikalisch umrahmt. zg

