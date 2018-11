Gegenseitige Unterstützung soll Schule machen

Brühl.Die Quartalssitzung der Interessengemeinschaft Brühler und Rohrhofer Vereine ging in der „Ratsstube“ über die Bühne. Vorsitzender Wolfram Gothe und das Vorstandsteam mit Matthias Rinderknecht, Thomas Gessel und Elke Schwenzer begrüßten zum letzten Treffen im ausklingenden Jahr rund zwei Dutzend Vereinsvertreter.

Die Brühler Straßenkerwe am ersten Oktoberwochenende sei gut angekommen, bilanzierte Gothe. Der Festsamstag sei rekordverdächtig gewesen, der Kerwemontag dagegen eher verhalten. Jochen Ungerer, im Rathaus unter anderem für die Kulturarbeit, Partnerschaften und Vereine zuständig, bestätigte den Riesenandrang bei hervorragendem Wetter. Die Menschenmassen auf dem Festplatz seien fast zu viel gewesen, man müsse über eine Entzerrung nachdenken.

Er bedauere allerdings, dass nur noch neun Vereine an diesem größten Freiluftevent der Hufeisengemeinde mitgemacht hätten. „Die zuletzt kurzfristigen Absagen haben uns schwer getroffen.“ Ungerer hofft auf eine regere Beteiligung im nächsten Oktober. „Um diese Kerwe beneiden uns die umliegenden Gemeinden“, unterstrich Gothe und dankte allen, die sich dafür engagierten.

Datenschutz bleibt heißes Thema

Gothe informierte weiter über die jüngste Sprengelversammlung (wir berichteten). Man habe ausführlich über die Datenschutz-Grundverordnung diskutiert. Eventuell sollen bei künftigen Treffen Referate angeboten werden. Außerdem habe man über die Idee eines Inventarverzeichnisses gesprochen, mit dem sich die Vereine gegenseitig aushelfen könnten.

Bürgermeister Dr. Ralf Göck ging in seinem Bericht auf Neues aus der Verwaltung und die Partnergemeinden ein. Die Vereinsförderung werde auch im kommenden Jahr weitergeführt. In der Dezember-Sitzung des Gemeinderats würden drei Vereinsanträge zu beschließen sein. „Wir tun einiges für die Vereine, damit sie ihre gesellschaftliche Wirkung entfalten können“, versicherte Göck. Die Vereine müssten aber auch Eigenleistung erbringen. Als aktuelle Projekte liefen gerade die Erneuerung der Sporthalle beim SV Rohrhof, der Neuaufbau der Boule-Anlage beim TV Brühl und die Einrichtung des Schulsportplatzes an der Realschule.

Im laufenden Jahr sei viel Geld geflossen, allein die Unterstützung der Straßenkerwe koste die Gemeinde rund 30 000 Euro, rechnete der Bürgermeister vor.

Aktionen der Partnerschaften

Die Förderung von Dourtenga laufe weiter. Eine Dreier-Delegation mit Anna-Lena Schneider, Dirk Vehrenkamp und Jochen Ungerer werde sich vor Ort die Ergebnisse der Klimapartnerschaft zwischen der westafrikanischen Partnergemeinde in Burkina Faso und der Hufeisengemeinde anschauen. Der Fotoclub Reflex aus Weixdorf kommt im September nach Brühl. Dann werde in der Rathausgalerie eine Ausstellung zum 25-jährigen Bestehen des kommunalen Miteinanders eröffnet. Der Schüleraustausch mit Ormesson funktioniere gut, so Göck. Eine Delegation aus Brühl weilt im nächsten Juli in der französischen Partnergemeinde. „Die Vereine sollen künftig selbst Kontakt aufnehmen“, plädierte Ungerer für Treffen während des gesamten Jahres und nicht nur bei den großen Begegnungen.

Die Situation der Vereine könnte verbessert werden, meinte Gothe: „Die Vereine sollten sich gegenseitig helfen, das ist die Zukunft. Wer Probleme hat, kann sich gerne melden.“ Beim Fischerfest in Rohrhof hätten viele Vereine Flagge gezeigt: „Das sollte Schule machen.“

Die Versammlung ging kurz auf das Thema der neuen Datenschutz-Grundverordnung ein. Die Vereine müssten sich kümmern, meinte der Vorsitzende des Wassersportvereins, Heinz Spies. Man könne einen ausgewiesenen Datenschutzexperten zum Referat einladen. Der Sportkreis Mannheim biete kostenlose Plätze für Seminare an.

Termine werden abgesprochen

Die Vereine müssten aktiver werden, so Spies, „dann klappt es auch mit Spenden“. Die BASF unterstütze beispielsweise in verschiedenen Bereichen. Sein Verein habe auch gute Erfahrungen mit kleineren Firmen gemacht. Spies verabschiedete sich schließlich aus der Runde. Er höre als Vorsitzender des Wassersportvereins auf. Dann dankte er der IG für die jahrelange gute Zusammenarbeit.

Erste Termine für nächstes Jahr wurden bekanntgegeben. Am 19. Januar findet das Narrentreffen mit dem Nachtumzug statt. Die Rohrhöfer Göggel halten die Prunksitzung am 16. Februar ab. Die Lady’s Night der Kollerkrotten geht ebenfalls an diesem Datum über die Bühne. Der Fasnachtszug findet am 5. März statt. Die Schutzengelkirche feiert an Fronleichnam, 20. Juni, das Jubiläum 125 Jahre Grundsteinlegung.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 30.11.2018