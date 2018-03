Anzeige

Brühl.„Der König von Burgund“ ist der Titel des neuen Buchs, das Dr. Helmut Orpel bei seiner Autorenlesung am Donnerstag, 22. März, ab 19 Uhr in der Villa Meixner vorstellen möchte.

Im Zentrum des neuen Romans von Orpel steht der Schlossführer Ernst Wilhelm Berger. Ist dieser Mann der wiedergeborene Okkultist Cagliostro aus dem 18. Jahrhundert, der die Höfe Europas in Atem hielt? Was hat er mit einem Kunstraub in Mannheim zu tun, bei dem ein berühmtes Gemälde von Rembrandt gestohlen wird, das dem New Yorker Metropolitan Museum gehört.

Stecken in einem geheimnisvollen Möbelstück, das in einem Wormser Museum auftaucht, Hinweise auf die wahren Hintergründe einer Serie von mysteriösen Vorgängen? Die Antwort auf diese Frage liefert Orpel in seinem neuen Roman – allerdings nicht bei der Lesung. ras/zg