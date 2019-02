Gelassenheit winkt als Belohnung

Brühl.Die Senioren und ihr Coach der Aktionsgruppe 60plus haben sich im laufenden Schuljahr auf das Thema „Angst“ geeinigt. „Es ist ein Erbe unserer tierischen Vorfahren“, erklärt Sprecher Helmut Mehrer die Intention. Schon immer sei versucht worden, die Ängste zu meistern.

Unzählige Methoden seien schon entwickelt und wieder verworfen worden. „Nichts wurde unserem Wesen, unserer Sterblichkeit und den Herausforderungen unseres Lebens gerecht“, sagt Mehrer.

Es sei empfohlen, Gegenkräfte aufzubauen und zu stärken: Mut, Vertrauen, Erkenntnis, aber auch Tugenden wie Hoffnung, Demut, Glaube und Liebe. Aus dem Gespräch mit Mentor und Coach Peter Kruse dürfen die Teilnehmer als Belohnung Gelassenheit und die in ihrem Alter erwartete Souveränität gewinnen. Der erste von zwei Abenden dieses Seminars findet am heutigen Donnerstag um 15.30 Uhr in der Schillerschule statt. Gäste sind willkommen. ras/zg

