Geld fließt für den Nachwuchs

Brühl.Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Kommunalwahl, doch in der vorletzten Gemeinderatssitzung vor der Wahl herrschte am Ratstisch trotz einiger kleiner, durchaus zum Schmunzeln anregender Spitzen, geradezu harmonische Atmosphäre. Hinter dem Satz von Heidi Sennwitz (FW): „Die beste Betreuung für unsere Kinder steht bei uns an erster Stelle“, versammelte sich der gesamte Gemeinderat

...