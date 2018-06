Anzeige

Brühl.Zügig wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung der Feststellung der Jahresabschlüsse 2017 für die Gemeindewerke mit einem Überschuss von rund 64 000 Euro einstimmig zugestimmt. Allerdings hat bei der Aussprache zu diesem Thema insbesondere die CDU-Fraktion eine Neuausrichtung der Ziele für diese kommunale Gesellschaft gefordert.

Wolfgang Reffert (CDU) verwies darauf, dass mit der Gründung der Gemeindewerke vor wenigen Jahren auch eine energiepolitische Vision einhergegangen sei. Doch die Gemeindewerke seien derzeit noch eine reine Netzgesellschaft, die den Betrieb des Netzes an die EnBW verpachte. „Ist das wirklich alles?“, fragte der CDU-Sprecher rhetorisch, um gleich darauf selbst die Antwort zu geben.

Weiterentwicklung im Blick

In der jüngsten Aufsichtsratssitzung habe sich der Aufsichtsrat nach seinen Informationen mit der Weiterentwicklung der Gemeindewerke befasst und wolle in den kommenden Monaten und Jahren Geschäftsfelder identifizieren, die sowohl in finanzieller Hinsicht als auch im konkreten Angebot an die Bürger einen Nutzen bringt, so Reffert.