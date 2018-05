Anzeige

Brühl.Wegen eines aufgesprengten Geldautomaten ermittelt die Kriminalpolizei Heidelberg. In der Nacht zum Dienstag wurde gegen 3.20 Uhr der Polizei im Bereich der Ladenzeile des Real-Markt-Zentrums ein Einbruchsalarm gemeldet.

Die als erste eintreffenden Streifen stellten zunächst eine aufgehebelte Nebeneingangstür fest. Nachdem sie den Gebäudekomplex betreten hatten, wurden die Beamten zudem schnell auf den in der Ladenpassage aufgestellten Geldautomaten aufmerksam. Unbekannte, so berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung gestern, hatten das Gerät auf bislang unbekannte Weise aufgesprengt und die darin befindlichen, gefüllten Geldbehälter entnommen.

Ergebnislose Suche nach Tätern

Anschließend, so die Polizei in ihrem Bericht weiter, flohen die Täter. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Zur Höhe des entstandenen Schadens können laut der Polizei nur vage Angaben gemacht werden. Dies auch, weil durch umherfliegende Trümmer die Verglasungen mehrerer angrenzender Geschäfte beschädigt worden seien.