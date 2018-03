Anzeige

Brühl.Die Serie von Autoaufbrüchen im Umfeld von Sportstätten geht weiter. Die Scheibe eines im Wiesenplätz bei der Marion-Dönhoff-Realschule geparkten Toyota Yaris schlug am Dienstag zwischen 20 und 21.40 Uhr ein unbekannter Täter ein. Dann entwendete er aus dem Wageninnern einen Geldbeutel aus einer Handtasche. Diese Handtasche hatte die Besitzerin des Wagens sicherheitshalber zuvor im Fußraum hinter dem Fahrersitz in einer weiteren Tasche platziert.

Nach Angaben der Geschädigten befanden sich in der Börse rund 250 Euro Bargeld, EC- und Kreditkarten, persönliche Ausweise und sonstige Utensilien. Den Diebstahlsschaden selbst beziffert sie auf über 500 Euro. In welcher Höhe Sachschaden am Auto entstand, ist den Beamten noch nicht bekannt. pol