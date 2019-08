Gemeinde lädt die Senioren ein

Brühl.Fischerfeste haben in der Hufeisengemeinde eine lange Tradition. In die heiße Phase gehen die Vorbereitungen des Angelsportvereins Rohrhof für dessen 68. Fischerfest von Freitag, 30. August, bis Montag, 2. September. Zeit zum Feiern in Gemeinschaft bietet der Bevölkerung das Rohrhofer Fischerfest allemal, denn die Sportfischer wollen den Gästen reichlich Abwechslung bieten. Musiker werden die Festbesucher an den vier Tagen unterhalten.

Die Altersjubilare aus Rohrhof sind von der Gemeinde und dem Angelsportverein zur traditionellen Seniorenbewirtung eingeladen. Teilnahmeberechtigt sind alle Rohrhofer Bürger, die in diesem Jahr noch bis Silvester 70 Jahre und älter geworden sind und die nicht am Herbstfest für Senioren am Freitag, 23. September, in der Festhalle teilnehmen wollen. Wie in den Jahren zuvor erhalten sie bei persönlichem Erscheinen ihre Gutscheine für eine kostenlose Mahlzeit sowie zwei Getränke an der eingerichteten Ausgabestelle bis 13.15 Uhr.

Alternativ zur Seniorenbewirtung anlässlich des Fischerfestes findet für die Rohrhofer Senioren – zusammen mit den Altersjubilaren aus Brühl – am Freitag, 27. September, von 15 bis 17 Uhr ein Herbstfest in der Festhalle statt. ras

